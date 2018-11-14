Walmart и Ford тестируют сервис доставки продуктов с помощью беспилотников

Москва, 14 ноября. Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart и автомобилестроительная компания Ford объявили о намерении создать сервис доставки продуктов питания и других товаров с помощью беспилотных автомобилей.

Компании запустили сервис в тестовом режиме на территории штата Флорида в округе Майами-Дейд. В рамках этого сервиса Walmart и Ford планируют сотрудничать с американской логистической компанией Postmates.

«Мы хотим изучить, как мы можем использовать беспилотные транспортные средства для доставки свежих продуктов, подобранных нашими консультантами по покупкам, нашим клиентам», — говорится в заявлении компании Walmart.

В компании Walmart также добавили, что намерены изучить потребности и желания клиентов, прежде чем беспилотники станут массовым явлением.

«В рамках этого сотрудничества мы изучаем, как беспилотные автомобили могут доставлять широкий ряд товаров повседневного спроса, таких как продовольствие, подгузники, корма для домашних животных и предметы личной гигиены», — сообщает пресс-служба Ford.

Стоит отметить, что сервисы доставки с использованием беспилотником тестируют многие современные компании, среди которых Amazon, 7-Eleven и Mercedes-Benz. Кроме того, о планах по доставке наличных денег дронами ранее заявлял и Сбербанк.