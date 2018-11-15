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А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

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А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

Москва, 14 ноября. Финская компания HMD Global, разрабатывающая и продающая устройства под брендом Nokia, представила новую модель Nokia 106. Кнопочный телефон стоит всего 1,5 тысячи рублей, а пользоваться гаджетом в режиме ожидания без подзарядки можно почти три недели.

Продажи Nokia 106 в России должны стартовать уже в ноябре — в социальных сетях тем временем обсуждают, сможет ли новинка переплюнуть легендарную Nokia 3310.

«Тут главное — определиться: телефон для человека, или человек — дополнение к телефону. К сожалению, последних все больше», — считает пользователь с ником ANDL18.

А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

«Это же финны…они даже не знают, какой сейчас год», — поиронизировал над идеей о создании кнопочного телефона некто bobo9999.

А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

«Ну не знаю, каким одичалым нужно быть, что бы с кнопкой в 21 веке по планете шариться…» — написал другой участник обсуждения.

А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

«За грибами можно блудить спокойно», — отметила Нина Чинина. 

А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

«А змейка (легендарная игра, которая была установлена на телефоне Nokia 3310. — Прим. ФАН) будет?» — шутили в Сети.

«Если грецкий орех не расколет — не Nokia», — считает wiclipucley21. 

А «Змейка» будет?: россияне обсудили преимущества бюджетной новинки от Nokia

Напомним, у Nokia 106 есть слот для двух SIM-карт, а также встроенный фонарик. 

Автор: Федор Веснин
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