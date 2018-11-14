США боятся проиграть в войне с Россией и Китаем

Вашингтон, 14 ноября. Американские военные уже не уверены в техническом превосходстве армии США и опасаются возможности поражения в случае реального вооруженного конфликта с Россией или Китаем. Об этом говорится в докладе специальной комиссии по стратегии национальной обороны, которая была создана по распоряжению конгресса США.

В документе отмечается, что при возникновении войны с Москвой или Пекином Вашингтон рискует понести серьезные потери как в живой силе, так и в технике. Риски поражения становятся еще выше, если Соединенным Штатам придется воевать сразу на два фронта. В качестве одного из сценариев возникновения глобального конфликта с участием России или Китая, члены комиссии рассмотрели атаку КНДР на Южную Корею.

«Риск поражения будет в особенности высок, если вооруженные силы США окажутся вынуждены воевать на двух или более фронтах одновременно», — пишут авторы доклада.

Они призвали американские власти увеличить военные расходы США для успешного «противодействия этим угрозам», отмечает Defense News.

Между тем, военные эксперты отмечают, что взятый американцами курс на укрепление армии говорит о подготовке страны к войне с Россией или Китаем. Как сообщает Infox.ru, в сентябре начальница штаба ВВС Хизер Уилсон представила план модернизации Военно-воздушных сил, который предусматривает усиление американской авиации.

Отметим, что США уже не в первый раз высказывают беспокойство в связи с превосходством российского оружия. Так, например, в сентябре американское издание The National Interest назвало российские истребители Су-35, поступившие на вооружение военно-воздушных сил Китая, «худшим ночным кошмаром».