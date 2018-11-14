Анкара, 14 ноября. Газопровод «Турецкий поток» укрепит энергетическую безопасность Европы. Об этом заявила администрация президента Турции.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие 19 ноября в церемонии окончания строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Церемония пройдет в режиме видеосвязи.

В пресс-службе администрации президента Турции подчеркнули, что «газ по первой нитке будет поступать в Турцию, по второй - в европейские страны, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, прежде всего, на Балканах», сообщает РИА Новости.

Напомним, что первая нитка газопровода «Турецкий поток» должна быть завершена в 2019 году. Всего проект предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая.