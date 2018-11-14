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Бюро ритуальных услуг сгорело в Люберцах, опубликовано видео

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Бюро ритуальных услуг сгорело в Люберцах, опубликовано видео

Москва, 14 ноября. Крупный пожар произошел в городе Люберцы в Московской области — загорелось здание ритуальной службы. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, снятое очевидцем на месте ЧП.

На кадрах видно, что у дома №34 по Инициативной улице работают несколько пожарных расчетов. Пламя поднимается над бетонным забором, ограждающим территорию, где находится ритуальная фирма.

Удалось ли пожарным не допустить распространения огня на соседние постройки, пока неизвестно. Информации о пострадавших в результате пожара пока также нет.

Автор: Федор Веснин
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