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Суд будет затяжным: эксперт рассказал о перспективах апелляции РФ по делу о долге Украины

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Суд будет затяжным: эксперт рассказал о перспективах апелляции РФ по делу о долге Украины

Минфин РФ обжалует решение Апелляционного суда по суверенному долгу Украины в размере 3 млрд долларов в Верховном суде Великобритании.

Принятое в сентябре решение Апелляционного суда Англии могло бы приостановить разбирательство об украинском долге перед Россией на неопределенный срок. Дело в том, что английский суд постановил провести отдельный судебный процесс для разбора одного из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Он заключается в том, что еврооблигации на 3 млрд долларов якобы были выпущены в пользу России под «неправомерным давлением» на Киев.

«По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса», — сообщила британская компания The Law Debenture Trust Corp., представляющая интересы Москвы в деле о суверенном долге Украины.

Известно, что апелляция России будет рассмотрена Верховным судом Великобритании не ранее июля следующего года. И если будет принято решение в пользу России, то Украина уже не сможет его обжаловать.

Суд будет затяжным: эксперт рассказал о перспективах апелляции РФ по делу о долге Украины

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заметил, что обжалование Минфином РФ решения английского суда в суде высшей инстанции — вполне логичный и предсказуемый шаг. Было бы странно, если бы Россия перестала бороться за возвращение своих денег.

«Изначально было понятно, что суд по поводу украинского долга будет затяжным. Но даже если он решится в нашу пользу, у Украины нет денег, чтобы вернуть долг — ни по частям, ни сразу. Да Киев и не собирается ничего возвращать, а западная правовая система подыгрывает ему. Поэтому британский Верховный суд вряд ли удовлетворит нашу апелляцию. Иначе это можно будет назвать чудом», — считает эксперт.

По мнению Василия Колташова, судебные тяжбы из-за украинского суверенного долга перед Россией будут тянуться, по крайней мере, до тех пор, пока не сменится власть на Украине.

Суд будет затяжным: эксперт рассказал о перспективах апелляции РФ по делу о долге Украины

«Если новые украинские власти будут готовы снять напряжение в отношениях с Россией, то они признают этот долг. Потому что он реально существует.

Но когда и на кого сменится руководство Украины — большой вопрос. Несмотря на то, что выборы в этой стране пройдут уже в следующем году. Те, кто придет к власти весной 2019 года, даже в случае принятия судебного решения в пользу России, могут отказаться его выполнять. В этой ситуации никто не заставит Украину платить», — заметил Василий Колташов.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества подчеркнул, что только здравомыслящий и рациональный человек у руля Украины, а не какой-то суд, может признать долг перед Россией.

«А что касается его возвращения, то выплачен этот долг может быть даже не деньгами, а какими-то совместными перспективными проектами», — добавил собеседник ФАН.

Автор: Марина Степанова
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