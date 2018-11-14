Суд будет затяжным: эксперт рассказал о перспективах апелляции РФ по делу о долге Украины

Минфин РФ обжалует решение Апелляционного суда по суверенному долгу Украины в размере 3 млрд долларов в Верховном суде Великобритании.

Принятое в сентябре решение Апелляционного суда Англии могло бы приостановить разбирательство об украинском долге перед Россией на неопределенный срок. Дело в том, что английский суд постановил провести отдельный судебный процесс для разбора одного из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Он заключается в том, что еврооблигации на 3 млрд долларов якобы были выпущены в пользу России под «неправомерным давлением» на Киев.

«По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса», — сообщила британская компания The Law Debenture Trust Corp., представляющая интересы Москвы в деле о суверенном долге Украины.

Известно, что апелляция России будет рассмотрена Верховным судом Великобритании не ранее июля следующего года. И если будет принято решение в пользу России, то Украина уже не сможет его обжаловать.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заметил, что обжалование Минфином РФ решения английского суда в суде высшей инстанции — вполне логичный и предсказуемый шаг. Было бы странно, если бы Россия перестала бороться за возвращение своих денег.

«Изначально было понятно, что суд по поводу украинского долга будет затяжным. Но даже если он решится в нашу пользу, у Украины нет денег, чтобы вернуть долг — ни по частям, ни сразу. Да Киев и не собирается ничего возвращать, а западная правовая система подыгрывает ему. Поэтому британский Верховный суд вряд ли удовлетворит нашу апелляцию. Иначе это можно будет назвать чудом», — считает эксперт.

По мнению Василия Колташова, судебные тяжбы из-за украинского суверенного долга перед Россией будут тянуться, по крайней мере, до тех пор, пока не сменится власть на Украине.

«Если новые украинские власти будут готовы снять напряжение в отношениях с Россией, то они признают этот долг. Потому что он реально существует. Но когда и на кого сменится руководство Украины — большой вопрос. Несмотря на то, что выборы в этой стране пройдут уже в следующем году. Те, кто придет к власти весной 2019 года, даже в случае принятия судебного решения в пользу России, могут отказаться его выполнять. В этой ситуации никто не заставит Украину платить», — заметил Василий Колташов.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества подчеркнул, что только здравомыслящий и рациональный человек у руля Украины, а не какой-то суд, может признать долг перед Россией.