Евродепутат предложил коллегам обвинить пришельцев с Марса во вмешательстве в выборы

Брюссель, 14 ноября. Депутат Европейского парламента на слушаниях по вопросу иностранного вмешательства в выборы иронично прокомментировал стремление своих коллег возложить вину на Россию, посоветовав им для разнообразия обвинить во вмешательстве на пришельцев с Марса.

Сегодня в Европарламенте состоялись слушания по вопросам защиты от иностранного влияния на фоне предстоящих выборов в ЕП, которые должны состояться в мае 2019 года​​​. В ходе своих выступлений многие евродепутаты заявляли о якобы «причастности» России к «вмешательству» в выборы. Также они заявляли о необходимости принять меры для защиты от попыток повлиять на результаты выборов.

В свою очередь депутат из фракции «Европа наций и свободы» Жак Коломбье заявил, что после прослушивания выступлений его коллег можно сделать вывод, что российский президент обладает некими «сверхъестественными способностями».

«Почему бы на этот раз не обвинить во вмешательстве в европейские избирательные процессы марсиан», — иронично отметил Коломбье.

Стоит отметить, что Москва неоднократно опровергала бездоказательные обвинения о якобы попытках «вмешательства» в выборы с помощью кибератак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные обвинения «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров, обращал внимание на отсутствие фактов, подтверждающих эти обвинения.