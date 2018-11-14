«Народные» и «заслуженные» изжили себя: застрельщик дискуссии о Ефремове предлагает компромисс

Писатель Дмитрий Ледовской попытался подвести итог дискуссии вокруг лишения Михаила Ефремова почетного звания «Заслуженный артист России». Ранее с такой идеей выступил блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, который посчитал поведение Ефремова во время украинских гастролей несовместимым с почетным званием.

«Наверняка Манукян не предполагал, что его предложение лишить Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист России» вызовет не только букет противоречивых мнений, но и создаст предпосылки к полному обесцениванию другого звания — «Народный артист РФ», — пишет в своей статье для РЕН ТВ Ледовской.

В качестве примера писатель приводит реакцию народной артистки России Лии Ахеджаковой, которая предложила и ее лишить почетного звания.

Это, а также то, что «эмиграция именно «заслуженных» и «народных» особенно радостно принимается в США и Европе», кажется писателю достаточным основанием считать эти звания изжившими себя.

Свое слово решил сказать и сам «застрельщик» дискуссии вокруг Ефремова и его звания — блогер Вадим Манукян, которому предложение писателя кажется разумным и своевременным.

«Поддерживаю идею, которую высказал писатель Дмитрий Ледовской, — отметил Вадим в комментарии Федеральному агентству новостей. — Похоже, действительно пришло время полностью отказаться от вручения званий «народного» и «заслуженного», например, с 2020 или с 2021 года».

Складывается ощущение, что эти звания сегодня действительно обесценились, уверен блогер.

«Народные» и «заслуженные», похоже, изжили себя, если они, не стесняясь, говорят: «Да мне по барабану» или «Да нате, заберите звание», — считает член экспертного совета при Госдуме. — Значит, реально эти звания утратили актуальность, привлекательность, став пережитком прошлого. Понадобится для принятия решения об их отмене референдум или отказ от вручения званий может пройти через инициативу президента, — это уже детали, которые при соответствующей политической воле можно реализовать».

«Сегодня уже стало очевидным, что некоторые «народные» и «заслуженные» по сути не хотят дышать одним воздухом со своей страной, — продолжил собеседник ФАН. — Некоторые покидают Россию, другие начинают в своих выступлениях внутри страны или за ее пределами использовать откровенно издевательскую риторику по отношению к собственной родине и народу».

По мнению Манукяна, это достаточный повод, чтобы задуматься о прекращении или приостановке предоставления таких званий. В то же время относительно тех, кто эти звания получил в предыдущие годы, вероятно, лучше сохранить статус-кво и «не будить лихо», признает собеседник ФАН.

«Очевидно, что государство не готово вырабатывать механизм лишения почетных званий. Хорошо, примем это за основу. Но реагировать на то, что происходит в сфере культуры, все равно необходимо», — говорит блогер.

В Европе или США «народным» артист становится не по воле начальства, а по тому, любит его публика или нет, резонно говорит Вадим.

«Нам тоже стоит воспользоваться этим примером. На мой взгляд, звания для артистов можно органично заменить престижными кинематографическими, музыкальными и театральными наградами путем повышения их уровня и статуса. Вот тогда этими наградами будут гордиться не только российские деятели культуры, но и зарубежные кинематографисты, телевизионщики и музыканты», — предлагает компромиссное решение Вадим Манукян.

Напомним, скандал разразился после того, как артист Михаил Ефремов во время гастролей на Украине выступил с номерами, по мнению его критиков, оскорбляющими Россию. Ранее артист позволил себе высказывания о Крыме, которые также вызвали нарекания.

Вадим Манукян предложил за это лишить Ефремова почетного звания, но артиста поддержали многие его коллеги, в том числе Лия Ахеджакова. В знак солидарности она выразила готовность отказаться от звания «Народная артистка России».

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.