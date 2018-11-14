«Газпром» увеличил экспорт газа на Украину на 11,5% с начала 2018 года 

Москва, 14 ноября. «Газпром» увеличил экспорт газа на Украину до 11,5% с начала 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, до 1,756 миллиарда кубометров. Об этом сообщается в отчете корпорации.

В компании подчеркнули, что в 2017 году «Газпром» поставил на Украину 1,575 млрд кубометров газа.

Украинский газовый гигант «Нафтогаз» должен «Газпрому» 3,34 миллиарда долларов с 2013 года по первый квартал 2017 года. С 25 ноября 2015 года «Нафтогаз» перестал закупать газ у РФ, заявляя, что не будут платить за поставку голубого топлива на юго-восток Украины, территории которого в Киеве считают «неподконтрольными».

Российская газовая компания поставляет газ в Донбасс с февраля 2015 года, поскольку «Нафтогаз» отказался отправлять на юго-восток Украины прямые поставки голубого топлива. Эти поставки являются предметом негласного спора: «Газпром» считает, что за них должен платить «Нафтогаз Украины», а украинский газовый гигант не признает этих поставок.