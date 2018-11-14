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Мамаев заявил, что готов вернуться домой хоть в майке и тапочках

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Мамаев заявил, что готов вернуться домой хоть в майке и тапочках

Москва, 14 ноября. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что он многое понял, пока находился в следственном изоляторе «Бутырка».

По словам спортсмена, содержание под стражей дает много времени, чтобы подумать и проанализировать свои действия. Футболист также признался, что очень соскучился по своей семьи и готов вернуться домой хоть сейчас.

«Тюрьмы мне вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять», — рассказал Мамаев в интервью «Московскому комсомольцу».

Напомним, 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.

Автор: Антон Соколов
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