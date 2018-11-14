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Новороссия

Пасечник победил на выборах главы ЛНР

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Пасечник победил на выборах главы ЛНР

Луганск, 14 ноября. Центральная избирательная комиссия ЛНР объявила результаты выборов главы республики. С результатом в 68,3% победу одержал Леонид Пасечник.

За бывшего министра государственной безопасности Луганской народной республики свои голоса отдали 596 230 избирателей. Второе место занял Олег Коваль, за него проголосовали 16,55% избирателей. Третий результат на выборах у Людмилы Руснак — ее на посту главы ЛНР хотят видеть 5,9% проголосовавших.

Напомним, 11 ноября выборы глав и депутатов народных советов состоялись и в ЛНР, и в ДНР. Главой Донецкой народной республики, отметим, был избран Денис Пушилин.

Западные страны и Украина результаты выборов в Донбассе не признали, что совершенно не удивило главу ДНР.     

Автор: Федор Веснин
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