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«Пора проявить гуманность»: Жириновский прокомментировал идею о захоронении Ленина

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«Пора проявить гуманность»: Жириновский прокомментировал идею о захоронении Ленина

Москва, 14 ноября. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поддерживает идею о захоронении Владимира Ленина.

Жириновский отметил, что присутствие тела Ленина на Красной площади является издевательством над ним и его родственниками. Лидер ЛДПР также напомнил, что на захоронении Ленина настаивала его мать и многие соратники.

«Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича. Лучшее для этого место – могила его отца в Симбирске (Ульяновске — Прим. ФАН) или матери в Санкт-Петербурге», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой создать комиссию для решения вопроса о захоронении тела Владимира Ленина в 2024 году — к 100-летию его смерти. Депутат предложил поместить в Мавзолей точную копию тела Ленина.​

Автор: Артем Никулин
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