Москва, 14 ноября. Курс биткойна в среду упал на 6,6% — до 5,8 тыс. долларов. По словам аналитиков, это самый низкий показатель за год. При этом специалисты пока что не могут точно определить, что именно вызвало такой обвал криптовалюты.

«То, что вы сейчас видите — это обрушение. Иногда, когда что-то случается, проходит какое-то время, прежде чем открывается истинная причина — спекуляция на бирже или регулирование», — отметил основатель Cryptocompare Чарли Хейтер.

Напомним, что еще в декабре прошлого года биткойн побил рекорд, подорожав почти до 19 тыс. долларов. Однако, по словам экспертов, уже в апреле популярная криптовалюта стала терять звание самого безопасного актива, уступив место золоту, которое вновь начало дорожать на фоне угроз США нанести удар по Сирии и общей нестабильности валютных рынков.