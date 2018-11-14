Боевикам ИГ выплачивали премии за использование химоружия

Москва, 14 ноября. Руководство террористической группировки «Исламское государство»1 выплачивало особо «отличившимся» боевикам премии золотом и серебром. Об этом говорится в бухгалтерских бумагах ИГ1, которые оказались в распоряжении RT.

Так, например, за использование химического оружия боевикам выплачивали по десять серебряных динаров. Кроме того, преступники получали автомобили за семь золотых динаров в качестве вознаграждения за уничтожение военного самолета, вертолета или дрона.

При этом исламистам ставились различные условия для получения «премии». От них требовалось не просто уничтожить танк, а сделать это без помощи мин и зафиксировать свое «достижение» на видеокамеру. Кроме того, размер вознаграждения зависел от степени ущерба, который нанес взрыв.

По словам начальника отдела документации управления военной разведки Ирака Джабера Асаада, преступники документировали всю свою деятельность — фиксировали потери и пополнения, расходы и доходы, любые перемещения, а также вознаграждения за использование химического оружия.

«Все это подтверждает, что группировка обладала химическим оружием, запрещенным во всем мире», — пояснил Асаад.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. Данная организация контролировала часть территорий Ирака и Сирии, которые она оккупировала с 2014 года. Однако в конце прошло года власти обеих стран объявили о полном разгроме ИГ на своей территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.