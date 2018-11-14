Совет Безопасности ООН снял санкции с Эритреи

Нью-Йорк, 14 ноября. Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию об отмене санкций против Эритреи. Об этом сообщает пресс-служба организации. Проект резолюции был внесен на рассмотрение Совбеза ООН Великобританией.

«Мы снимаем санкции. Это признание достижения мира и стабильности благодаря шагам, предпринятым Эритреей, а также диалогу между Эритреей и Джибути по ситуации на границе», — сказала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Напомним, с 2009 года в отношении Эритреи действовали экономические санкции ООН. В 2013 году к ним добавилось оружейное эмбарго. Причиной введения ограничительных мер стал вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей на почве территориальных разногласий, который вспыхнул в 1998 году.