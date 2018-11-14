Киев, 14 ноября. Украинский президент Петр Порошенко требовал от предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия «пойти на попятную» по вопросам автокефалии.

Как сообщили украинские журналисты, президент Украины и предстоятель УПЦ МП провели эмоциональный телефонный разговор, в котором Онуфрий оставался спокойным, а Порошенко не мог держать себя в руках.

По информации издания «Страна», перед заседанием Архиерейского собора в Киево-Печерской Лавре Константинопольский патриарх Варфоломей отправил епископату УПЦ МП письмо, в котором содержалось требование прибыть в полном составе на встречу с Порошенко. Митрополит Онуфрий проигнорировал это письмо, поскольку УПЦ МП не подчиняется Вселенскому патриархату.

Как сообщает источник «Страны» в УПЦ МП, Порошенко настолько сильно кричал во время телефонного разговора, что его слова долетали до архиереев, находившихся рядом с Онуфрием. Украинский президент требовал «пойти на попятную». Онуфрией сослался на церковные каноны и заявил о невозможности подобного, пишут журналисты «Страны».

«Какие каноны! Какие каноны!» — возмутился Порошенко в трубку.

Напомним, что во вторник в Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Совета епископов УПЦ Московского патриархата. В ней должен был принимать участие президент страны Петр Порошенко, однако в последний момент он отказался.

Епископы канонической Украинской православной церкви постановили, что не считают возможным присоединиться к раскольнической структуре «Киевский патриархат». Также во время собора представители УПЦ МП заявили, что томос об автокефалии не соответствует церковной необходимости и навязывается извне. Также УПЦ МП прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.