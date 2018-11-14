Порошенко кричал на Онуфрия по телефону и требовал «пойти на попятную» — украинские СМИ
Киев, 14 ноября. Украинский президент Петр Порошенко требовал от предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия «пойти на попятную» по вопросам автокефалии.
Как сообщили украинские журналисты, президент Украины и предстоятель УПЦ МП провели эмоциональный телефонный разговор, в котором Онуфрий оставался спокойным, а Порошенко не мог держать себя в руках.
По информации издания «Страна», перед заседанием Архиерейского собора в Киево-Печерской Лавре Константинопольский патриарх Варфоломей отправил епископату УПЦ МП письмо, в котором содержалось требование прибыть в полном составе на встречу с Порошенко. Митрополит Онуфрий проигнорировал это письмо, поскольку УПЦ МП не подчиняется Вселенскому патриархату.
Как сообщает источник «Страны» в УПЦ МП, Порошенко настолько сильно кричал во время телефонного разговора, что его слова долетали до архиереев, находившихся рядом с Онуфрием. Украинский президент требовал «пойти на попятную». Онуфрией сослался на церковные каноны и заявил о невозможности подобного, пишут журналисты «Страны».
«Какие каноны! Какие каноны!» — возмутился Порошенко в трубку.
Напомним, что во вторник в Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Совета епископов УПЦ Московского патриархата. В ней должен был принимать участие президент страны Петр Порошенко, однако в последний момент он отказался.
Епископы канонической Украинской православной церкви постановили, что не считают возможным присоединиться к раскольнической структуре «Киевский патриархат». Также во время собора представители УПЦ МП заявили, что томос об автокефалии не соответствует церковной необходимости и навязывается извне. Также УПЦ МП прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.