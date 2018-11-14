Роскомнадзор : Google заявила о готовности соблюдать российское законодательство

Москва, 14 ноября. Американская корпорация Google заявила о готовности исполнять российское законодательство. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин по итогам встречи с представителем корпорации Google Дороном Авни.

«Google, судя по заявлениям представителя, готова соблюдать российское законодательство», — сказал Субботин.

Напомним, в конце октября в Роскомнадзоре заявили о намерении оштрафовать Google за неисполнение российского законодательства. Согласно законам РФ поисковик Google должен был подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, которые запрещены на территории России, однако этого сделано не было.

Поисковые системы должны исключить из выдачи заблокированные сайты, а также ресурсы, распространяющие экстремистские материалы и детскую порнографию.