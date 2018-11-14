В МВФ назвали основной риск для экономики Великобритании в связи с Brexit

Лондон, 14 ноября. Основным риском для экономики Великобритании является выход страны из Европейского союза без заключения соглашения по Brexit. Об этом говорится в аналитическом отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Как отметили представители фонда, при таком развитии событий или при условии высоких торговых барьеров выход Британии из союза приведет к более низкому росту экономики государства.

В том числе эксперты назвали наихудшим вариантом развития Brexit выход без переходного периода. В таком случае инвесторы могут отвернуться от британских активов, что приведет к резкому падению их стоимости, а также снизит потребительское и деловое доверие. В конечном итоге это спровоцирует серьезный удар по экономике страны, говорится в отчете.

Кроме того, в финансовом институте негативно оценили возможный вариант развития отношений Лондона и Брюсселя по правилам ВТО.

«Сценарий, в котором будущая торговля между Великобританией и ЕС будет регулироваться правилами ВТО, по оценкам, приведет к потерям промпроизводства примерно на 5–8% по сравнению со сценарием «Brexit без соглашения» в долгосрочной перспективе», — полагают в МВФ.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit. Британское правительство порекомендовало отечественным компаниям разработать план по пересмотру коммерческих условий. По мнению властей, это может помочь бизнесу отразить любые изменения в таможенных и акцизных процедурах в случае провального сценария Brexit.

Ранее глава правительства Ирландии Лео Варадкар по итогам заседания кабмина, которое посвящено проекту соглашения об условиях Brexit, сообщил, что экстренный саммит для обсуждения могут провести 25 ноября.