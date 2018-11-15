Сирия новости 15 ноября 07.00: 15 боевиков с оружием дезертировали из SDF; курды несут потери на севере страны

Сирия, 15 ноября. 15 боевиков с оружием дезертировали из SDF; курды несут потери на севере страны; «Ахрар аш-Шам» готовится отражать атаки «Ан-Нусры» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: понесли потери в Хасаке и Ракке.

«Исламское государство»1: атакует опорные пункты SDF в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: захватили оружие и снаряжение «Свободной армии Идлиба» в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: приготовилась отражать нападения «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Как сообщает Twitter-канал @SMMSyria, боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили облаву на главаря протурецкой группировки «Свободная армия Идлиба» в его собственном доме, который располагается в окрестностях населенного пункта Кафр-Нуболь. По итогам рейда, джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам» изъяли оружие и снаряжение, принадлежавшее группировке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор отмечают активизацию «спящих ячеек» террористической организации «Исламское государство» в окрестностях населенного пункта Дибан. Об этом пишет Telegram-канал @hosienmortadapressnew. ИГИЛ1 совершают нападения на позиции «Демократических сил Сирии» небольшими группами, чтобы отвлечь курдские вооруженные формирования от операции в районе «Хаджинского кармана».

Однако по данным Euphrates Post, «Демократические силы Сирии» не спешат начинать очередное наступление на позиции «Исламского государства» и в настоящий момент заняты обороной занимаемых ими территорий к северу от Хаджина: нефтяного поля «Аль-Танак» и трассы Хаджин—Ас-Сувар—Хасака. Боевики «Исламского государства» в свою очередь продолжают систематически обстреливать опорные пункты SDF в районах населенных пунктов Эль-Бахра, Хараедж и Абу-Хаммам. По некоторым данным, в обстрелах курдских сил участвуют и представители местных племен.

Провинция Ракка

Telegram-канал @directorate4 опубликовал видео, на котором запечатлено, как курды перебрасывают подкрепления «Демократических сил Сирии» из города Ракка в район «Хаджинского кармана».

Тем временем в самой Ракка ополченцы из «Народного сопротивления восточных районов» продолжают проводить диверсии против курдских вооруженных формирований. По данным источника в Twitter (@raedsyrian002), в ходе подрыва самодельного взрывного устройства в административном центре провинции, а также нападения на курдские отряды в районе Али-эль-Хасан ополченцами было ликвидировано трое и ранено шестеро боевиков SDF.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются спорадические столкновения между конкурирующими вооруженными группировками. Так, Telegram-канал @ahmed_rahhal сообщает, что в данном районе боевики «Ахрар аш-Шам» из состава «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» были приведены в полную боевую готовность в связи с частыми нападениями на них радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам».

По информации от местных источников, группировка «Файлак аш-Шам» перебросила отряд подкрепления на позиции в окрестности населенного пункта Кафр-Набуда. Об этом пишет Telegram-канал @Homs_Media_Monitor.

Провинция Хасака

Курдские источники в социальной сети Twitter (@ersincaksu) сообщают о том, что снайперы турецких войск обстреливают позиции «Отрядов народной самообороны» (YPG) в районах приграничных населенных пунктов Рас-аль-Эйн и Дербисия. По неподтвержденным данным, в ходе обстрелов со стороны Турции уже погибло двое курдских боевиков.

Около 15 человек арабской национальности, проходивших подготовку в лагере «Демократических сил Сирии» недалеко от населенного пункта Смайхан, дезертировали, забрав с собой оружие и отказавшись подчиняться курдскому руководству, сообщает Telegram-канал @mdadasham.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)