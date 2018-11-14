ЦИК ДНР объявил Пушилина избранным главой республики | 14 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ЦИК ДНР объявил Пушилина избранным главой республики Киев не признает выборы в Донбасе, но и они в свою очередь не обращают внимания на мнение Украины. Так Денис Пушилин сегодня объявлен избранным главой ДНР по итогам голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова. Добавим, день голосования прошел при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые отметили легитимность и положительную обстановку на выборах.

Абэ заявил о готовности решить территориальный вопрос между Японией и Россией Японский премьер-министр Синдзо Абэ высказал надежду на то, что Москва и Токио подпишут мирный договор и решат территориальный вопрос на основе доверия, которое построено между лидерами двух государств. К слову напомню, что споры вокруг этих тем не утихают более 70 лет. Абэ провел с Владимиром Путиным дискуссию тет-а-тет. И Японский премьер подчеркнул, что готов вместе с Путиным поставить точку в ситуации с отсутствием мирного договора между странами.

Россия высоко ценит взаимодействие с Кубой и ее позицию по санкциям, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с кубинским коллегой Леопольдо Синтрой Фриасом и оценил позицию властей республики в отношении антироссийских санкций. Шойгу добавил, что взаимодействие стран имеет особое значение с учетом «беспардонных попыток отдельных государств» повлиять на ситуацию в Венесуэле, Никарагуа и других странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Он подчеркнул, встреча Владимира Путина и кубинского лидера Мигеля Бермудеса, в Москве, придала мощный импульс двусторонним отношениям.