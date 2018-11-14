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Журналисты в России всегда пользовались уважением — Путин

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Журналисты в России всегда пользовались уважением — Путин

Москва, 14 ноября. Журналистика всегда пользовалась уважением в России, поскольку данная профессия играет большую роль в жизни общества. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин, поздравляя членов Союза журналистов России, которому в этом году исполняется 100 лет.

«В нашей стране профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием. Ведь о больших, ключевых событиях мы в первую очередь узнаем из СМИ, видим их, что называется, глазами корреспондентов, репортеров, обозревателей», — цитирует его пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, именно средства массовой информации задают нравственные и политические ориентиры, определяя таким образом общественное мнение. Что касается Союза журналистов России, то эта организация не только формирует корпоративную этику репортеров, но и объединяет профессиональное сообщество работников сферы масс-медиа.

Автор: Антон Соколов
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