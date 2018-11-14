Ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо улучшилась — ФАС

Москва, 14 ноября. Ситуация на рынке нефтепродуктов РФ улучшилась за последние несколько дней. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе.

Представители ведомства отметили, что снижение цен на топливо на бирже началось с 9 ноября. Так, бензин АИ-92 снизился на 0,35%, Аи-95 на 1,65%, межсезонное дизельное топливо — на 1,3%, а зимнее дизтопливо и мазут — на 6% по итогам закрытия торгов 13 ноября.

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, на товарно-сырьевой бирже зафиксирована «устойчивая продажа» топлива, благодаря усилиям заводов «Газпрома» и «Роснефти».

«В базовом режиме осуществляется торговля «Газпромнефтью» и» Лукойлом». Ежесуточно торгуется от 25 тыс. до 33 тыс. тонн бензина и от 25 тыс. до 30 тыс. тонн дизельного топлива», — подчеркнул Голомолзин.

Он также заявил, что были обеспечены предпосылки для поставки топлива на внутренний рынок для насыщение его в достаточных объемах.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что снижения мировых цен на нефть недостаточно для того, чтобы стоимость топлива упала на внутреннем рынке. Вице-премьер подчеркнул, что сложившийся уровень добычи и переработки нефти не предвидят существенного снижения цен.