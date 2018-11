Миссия, проваленная США: Москва возглавляет афганский мирный процесс с участием «Талибана»

Лидеры запрещенного в РФ движения «Талибан»1 в начале ноября посетили однодневную дипломатическую конференцию в России для рассмотрения возможностей мирного урегулирования в Афганистане. Это был первый случай, когда «Талибан» принял участие в международном мероприятии высокого уровня, на котором присутствовали также представители Индии, Пакистана, Ирана, Китая и пяти стран Центральной Азии. США были приглашены в качестве наблюдателя, но не присутствовали.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Россия организовала важнейшие переговоры по Афганистану, которые помогут начать мирный процесс» (Russia Hosts Milestone Conference on Afghanistan to Kick-Start Peace Process), опубликованной 13 ноября изданием Strategic Culture. Автор: Питер Корзун (Peter Korzun).

«Россия надеется общими усилиями открыть новую страницу в истории Афганистана», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он считает, что участие официальных лиц Афганистана и лидеров движения «Талибан» стало важным шагом к созданию благоприятной среды для начала прямых переговоров.

До сих пор усилия США по вовлечению лидеров «Талибана» в переговоры были безуспешными — миссия была провалена. Бывший посол и специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад безрезультатно проводил встречи с лидерами «Талибана» в Катаре. США недовольны «московским форматом» переговоров по вопросам, касающимся Афганистана, особенно с участием «Талибана», но с этим ничего нельзя сделать — Москва возглавляет афганский мирный процесс.

Россия была первой, кто заставил афганских делегатов и «Талибан» сесть за один стол переговоров, где посредником стал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Кабул официально не был представлен на московской конференции. Вместо этого он направил делегацию из Высшего совета мира Афганистана (ВСМА), полуофициального органа, который контролирует мирные инициативы, но не представляет правительство. Это не помешало членам ВСМА передать предложение президента Афганистана Ашрафа Гани о начале мирных переговоров без предварительных условий.

В феврале 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани разработал мирное предложение для «Талибана», которое включало в себя готовность признать движение как политическую партию и провести переговоры с его лидерами без предварительных условий.

Лидеры «Талибана» отказались вести прямые переговоры с правительством в Кабуле, но подтвердили свою готовность обсудить будущее Афганистана с Соединенными Штатами. Они требуют ухода США из страны и принятия новой конституции «на основе принципов исламской религии».

Не предполагалось, что это однодневное мероприятие станет дипломатическим прорывом, но Москва продемонстрировала способность выступать в качестве эффективного посредника между движением «Талибан» и правительством Афганистана. Это миссия, которую США провалили.

Являясь членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Россия внесла наибольший вклад в увеличение авторитета этой организации, повышая убедительность мирных усилий, предпринимаемых Контактной группой ШОС-Афганистан. Страна имеет статус наблюдателя в ШОС, с помощью которой в мирном процессе будут задействованы многосторонние усилия. Это ослабит влияние США в регионе и прекратит борьбу.

Московская конференция также продемонстрировала, что Россия стала потенциально важным связующим звеном между движением «Талибан», афганским правительством и США. Это в целом выгодно Соединенным Штатам, которые пытаются прекратить в Афганистане войну, подрывающую ресурсы США и отвлекающую Вашингтон от других целей, например, от создания крупного антииранского военного альянса на Ближнем Востоке (арабского НАТО).

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай считает, что Россия может сыграть решающую роль в прекращении самой продолжительной для Америки войны. Участники переговоров в Москве договорились, что консультации с участием России будут продолжены. В конце концов, Россия, «Талибан» и афганское правительство сталкиваются с общим врагом — запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

1 Организация запрещена на территории РФ.