Ее не заглушить: военный эксперт посоветовал НАТО российскую ГЛОНАСС вместо американской GPS

В России ответили на обвинения Норвегии в адрес Москвы из-за потопления фрегата F313 Helge Ingstad недалеко от Бергена. Норвежские военные заявили, что корабль столкнулся с танкером и пошел ко дну потому, что РФ якобы заглушила сигнал GPS во время натовских учений Trident Juncture.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» это происшествие, заметил, что, если бы норвежцы и НАТО пользовались российской системой ГЛОНАСС, такого бы не случилось.

«Могу посоветовать военным НАТО, если плохо работает американская GPS, пользоваться российской ГЛОНАСС, которая, кстати говоря, в северных широтах имеет гораздо лучшие точностные характеристики, чем американская навигационная система», — заметил военный эксперт.

Коротченко подчеркнул, что на сегодняшний день в мире не существует такого оружия, которое могло бы на подобных просторах заглушить систему ГЛОНАСС.

«ГЛОНАСС не заглушить. Это научная фантастика. А почему министерство обороны и правительство Норвегии занимается этой фантастикой? Потому что все очень плохо! Это беспрецедентная вещь — потеря новейшего фрегата с управляемым ракетным оружием, оборудованного системой ПРО Aegis. Это потеря в мирное время, произошедшая в тот момент, когда на мостике офицеры этого фрегата решили провести некие навигационные учения. Случай, повторюсь, беспрецедентный в новейшей истории», — сказал главред журнала «Национальная безопасность».

По мнению Игоря Коротченко, в идеале министра обороны Норвегии должны отправить в отставку, как и генсекретаря НАТО.