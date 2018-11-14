Главное – слыть героем: Бальбек поиронизировал над вручением Джемилеву «Ордена Свободы»

Крест с кристаллами «Сваровски» – символ украинской награды «Орден Свободы» – президент страны Петр Порошенко вручил неформальному главе запрещенного в РФ Меджлиса1 крымскотатарского народа, депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву в честь юбилея.

Официально бывший лидер крымских татар был представлен к государственной награде еще 23 августа, но сам орден попал в его руки только 13 ноября. На церемонии награждения Порошенко назвал Джемилева «настоящим героем крымско-татарского и украинского народов». Оставим за украинским народом право определяться со своими героями, а вот можно ли назвать Джемилева героем для крымских татар, Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

На сайте президента Украины указывается, что награда вручается Джемилеву «в знак признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождении политзаключенных Кремля». В описании награды, к которой представлен Мустафа Джемилев, указано, что «Орден Свободы» дается ему «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

«Джемилев сам себе придумал «подвиг», практически сам себе звание вручил, написав спич украинскому президенту, чтобы тот озвучил перед публикой. Ведь главное — не героем быть, а героем слыть! А президент Порошенко – это лишь проводник идей «лучшего сына крымско-татарского народа», – поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Руслан Бальбек.

По его мнению, Джемилеву всегда рады в Киеве, ведь он из тех «героев», которые своей славой готовы поделиться.

«Хотя на Родине таких сыновей даже на порог не пускают, в Киеве он – желанный гость, потому что хотя бы частичкой своей «славы» делится с Порошенко, которому ее очень не хватает. А так вроде как «героя» наградил, якобы при деле, вроде как тоже причастен к «подвигу». Глядишь, завтра Джемилев и для Петра Алексеевича «подвиг» придумает и самолично приколет на лацкан пиджака награду. Ведь, как известно, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку», — объяснил депутат Госдумы РФ.

Крымчане же, уверен Бальбек, Джемилева своим героем вряд ли назовут: его считают причастным к организованным блокадам полуострова – от водной и продовольственной блокады до масштабного отключения электричества вследствие рукотворной аварии на ЛЭП.

«Орден Свободы» годом ранее получил соратник Джемилева Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымских татар1 (запрещенная в РФ организация), также бежавший в Киев после событий 2014 года. Среди других обладателей украинской госнаграды – Владимир Кличко, Святослав Вакарчук, патриарх Филарет, Джордж Сорос, Джон Маккейн и другие знаменитости, которые, по мнению украинских властей, отличились в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии и отстаивании конституционных прав и свобод.

1 Организация запрещена на территории РФ.