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Компания «Газпром Армения» назвала безосновательными обвинения в неуплате налогов

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Компания «Газпром Армения» назвала безосновательными обвинения в неуплате налогов

Ереван, 14 ноября. Компания «Газпром Армения» опровергла обвинения армянских властей в выявлении крупных финансовых нарушений. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее комитет госдоходов Армении сообщил, что  по итогам проверки деятельности компании «Газпром Армения» были обнаружены налоговые нарушения.

«Комитет госдоходов, не поставив компанию «Газпром Армения» в известность, распространил безосновательную информацию о якобы имевших место нарушениях», — говорится в заявлении.

В компании также добавили, что ведомство не предоставило компании информацию о нарушениях налогового законодательства Армении. В заявлении отмечается, что деятельность комитета по государственным доходам Армении негативно влияет на репутацию компании «Газпром Армения», которая является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. В пресс-службе добавили, что 15 ноября в офисе компании «Газпром Армения» состоится пресс-конференция, на которую также приглашены представители комитет по государственным доходам.  

Автор: Артем Никулин
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