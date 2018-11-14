Маркировку алкогольной продукции могут ввести в России

Москва, 14 ноября. Введение маркировки алкогольной продукции RFID-метками возможно в будущем, этого не исключили в министерстве промышленности и торговли РФ. В настоящее время алкоголь учитывается в системе ЕГАИС. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, министерству предстоит принять решение о маркировке алкогольной продукции, это вопрос уже некоторое время находится на рассмотрении.

«Та же самая акцизная марка — вся информация о ней может быть зашита в чип. Только это будет, конечно, не QR-код, не Data Matrix, а все-таки это будет мягкая RFID-метка, которая может наноситься туда, в которой будет записана вся информация», — объяснил Евтухов.

Стоит отметить, что в России с 2016 года действует обязательная маркировка изделий из меха, а в 2017 году стартовали пилотные проекты по электронной маркировке лекарственных средств и препаратов, они станут обязательным с 2020 и 2019 года соответственно. В текущем году был запущен пилотный проект по маркировке сигарет. Планируется, что в России к 2024 году создадут единую национальную систему маркировки и прослеживаемости товаров.

ЕГАИС ввели в России в 2006 году для учета алкогольной продукции и этилового спирта.

Накануне стало известно, что российские власти отложили начало онлайн-продаж алкоголя в стране. Законопроект Минфина подвергло критике Государственно-правовое управление президента. По мнению специалистов, инициатива противоречит принципам госполитики РФ и может увеличить сбыт спиртных напитков.