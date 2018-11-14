Битва за Тихий океан: США грозят Китаю холодной войной, Пекин дает ответные «залпы»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон готов к холодной войне с Пекином. По его словам, этого сценария можно избежать только если КНР «кардинально поменяет свою экономическую, военную и политическую доктрину».

По словам Пенса, последний шанс для нормализации отношений с Вашингтоном Пекин получит на ближайшей американо-китайской двусторонней встрече в Аргентине. А в целом, «время обещаний» уже прошло, добавил вице-президент: США ожидают конкретных шагов Китая, которые должны привести его к «смене позиции».

Ближайшая встреча лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на конец ноября — она пройдет в Буэнос-Айресе, на полях очередного саммита «Большой двадцатки». Там, по всей видимости, и состоится одна из первых главных «битв за Тихий океан».

Тяжелая артиллерия

Столь резкие высказывания формально второго лица во властной иерархии Соединенных Штатов показывают, что подготовка к потенциально острой дискуссии между президентом США и председателем КНР ведется в Вашингтоне крайне тщательно.

Конечно, озвученный Пенсом список претензий к Китаю, в целом, достаточно известен и не раз звучал в политических заявлениях высокопоставленных лиц американской администрации, в том числе и из уст Трампа. Тем не менее, «программное» интервью вице-президента ценно тем, что сводит весь этот корпус высказываний и лозунгов в единую позицию, в соответствии с которой США и будут стараться «сломать» китайский статус-кво на будущей встрече в Буэнос-Айресе.

Судя по всему, китайской стороне в таком случае дается время на формирование своего ответа, чтобы «сохранить лицо». В интервью Пенс отдельно подчеркнул, что данная повестка будет обсуждаться лишь на саммите G20, в то время как ближайшая встреча двух лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Папуа-Новой Гвинее будет сознательно лишена этих острых вопросов.

Таким образом, заявление Пенса — это своего рода «артподготовка», которая должна в максимально жесткой манере дать понять китайской стороне: США настроены на диалог, однако не намерены ни на йоту отступать от своих главных позиций. Которые Пенс и озвучил в своей речи.

Чего же добивается Вашингтон?

Изолировать Китай? Негодная попытка...

По словам Пенса, США готовы «усилить экономическое, дипломатическое и политическое давление» на КНР. По его словам, американская экономика достаточно сильна, чтобы вести такую холодную войну против Китая, в то время как китайская экономика устойчива в «гораздо меньшей степени».

«На сегодняшний день мы уже ввели 250 миллиардов (тарифных санкций. — Прим. ФАН), — заявил Пенс. — И готовы практически удвоить их. Я не думаю, что нам нужны обещания — мы ждем результатов. Мы ждем изменения позиции (Китая. — Прим. ФАН)».

Пенс подчеркнул, что переговоры на саммите АТЭС будут вестись США с другими странами Юго-Восточной Азии, которым будет предложена некая «всеобъемлющая альтернатива» китайскому плану «Один пояс и Один путь». Последний был выдвинут Пекином в середине 2010-х годов — он подразумевает региональную интеграцию евразийских стран на широчайшем пространстве от Юго-Восточной Азии до Европы.

Стоит отметить, что этим заявлением Пенс фактически перечеркнул предыдущую политику Трампа, который, по сути, похоронил предыдущий интеграционный проект для Тихоокеанского региона — Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Проект ТТП, который активно развивался в последние годы президентства Барака Обамы, должен был заменить АТЭС, в котором сильное влияние Китая блокировало любые попытки США добиться гегемонии на Тихом океане. В рамках ТТП Вашингтон был вынужден приоткрывать для стран-участниц проекта свой внутренний рынок в обмен на рост геополитического влияния США в регионе и аналогичные преференции для американских товаров на рынках Юго-Восточной Азии.

Отказ Трампа от ТТП и отзыв подписи под его учредительными документами, который состоялся практически сразу после вступления нового президента в должность, был явно продиктован политическими установками новой республиканской администрации. Там достаточно смело считали в первое время, что вполне могут справиться с Китаем и без «окормления» своих тихоокеанских союзников. Тем более что в политику республиканцев как раз входила доктрина максимального закрытия американского рынка для внешних игроков, что находилось в полном противоречии с установками ТТП.

Однако образовавшимся вакуумом тут же воспользовался Китай: он начал собственные торговые переговоры с оставшимися членами ТТП, и предложил интеграцию несостоявшегося партнерства в свою инициативу «Один пояс и Один путь». В итоге на тихоокеанском направлении США «переиграли сами себя», позволив Китаю перехватить управление американскими интеграционными проектами. Пока что можно утверждать, что США грозят Китаю холодной войной на Тихом океане, фактически оставшись без союзников.

К тому же, нынешняя «Индо-Тихоокеанская стратегия» администрации Трампа, которая в основном концентрируется вокруг организации поставок американского СПГ на рынки Юго-Восточной Азии и участие в проектах в сфере энергетики, выглядит лишь слабым подобием глобальных планов времен Барака Обамы.

Поэтому вопрос американского «пряника» для стран Юго-Восточной Азии остается открытым. В рамках существующей внешнеполитической доктрины Вашингтон мало что может предложить Токио, Сеулу, Ханою, Джакарте и другим «тиграм» региона. Тогда как китайские мегапроекты, в том числе инициатива «Один пояс и Один путь», позволяют всем им получить доступ к китайским инфраструктурным проектам и перспективу выхода на столь же потенциально емкий рынок Евразии.

«Мы будем стоять на своем»

В подобной ситуации вице-президент Пенс решил взять на себя роль «ястреба», озвучив наиболее жесткую позицию по отношению к Китаю. Впрочем, позиция самого Трампа мало в чем отличается от ультиматумов Пенса — и столь же явно не устраивает Китай.

Это прекрасно видно по тем ответным «залпам», которые дает китайское руководство. В частности, запрет Пекина на импорт американского СПГ — это не просто симметричные меры, но и умный подкоп под последние инициативы Вашингтона в регионе, в том числе и разрекламированную «Индо-Тихоокеанскую стратегию». Дело в том, что без емкого китайского рынка проект доминирования американского СПГ на рынках Юго-Восточной Азии, скорее всего, обречен на провал.

В целом, пока не очень понятно, как США могут создать в Юго-Восточной Азии антикитайский союз. А ведь без него новая холодная война с Китаем выглядит чистой авантюрой.

Вот почему завершающие слова Майка Пенса в его интервью выглядят весьма трагикомично: «Что бы ни произошло на переговорах — мы будем настаивать на своем».