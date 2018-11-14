Стремительное развитие Крыма шокировало испанского путешественника

Симферополь, 14 ноября. Всемирно известный испанский путешественник Альваро де Маричалар заявил, что его очень удивило то, как быстро развивается Крым. Член Королевской морской академии в настоящее время находится на полуострове, по его словам, Крым важен как для России, так и для Европы.

«Крым сейчас развивается. Я был очень удивлен и рад, когда увидел прекрасный аэропорт, увидел, что строятся новые дороги. Я думаю, что Крым очень важен и нужен для России и Европы в целом», — сказал Маричалар журналистам.

Путешественник признался, что не знал о том, что за посещение Крыма можно попасть в украинские санкционные списки. По словам Маричалара, будущим летом он вновь прибудет на полуостров, чтобы проплыть вдоль крымского побережья и снять документальный фильм.