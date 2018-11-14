Российские водители получат новые свидетельства о регистрации машин

Москва, 14 ноября. Российским водителям выдадут новые документы, ГИБДД вводит обновленные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Об этом свидетельствует текст проекта, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые требования к паспортам транспортного средства (ПТС) и СТС должны вступить в силу в августе 2019 года. Помимо привычного свидетельства на бумаге водители получат пластиковый документ нового поколения. Его размер будет не больше водительского удостоверения, сам СТС будет содержать специальный чип.

При этом на документах нового образца личные данные разместят на лицевой стороне, а технические — на задней. Стоит отметить, что госпошлину за новые документы ввели заранее, в августе текущего года. Она составила 1,5 тысячи рублей за свидетельства из пластика и 500 рублей — из бумаги.

Ранее стало известно, что в следующем году в России может быть введена процедура упрощенного взыскания долгов по мелким штрафам ГИБДД. Нововведения коснутся миллионов автовладельцев по всей России, не спешащих оплачивать штрафы, вынесенные с помощью камер. С вступлением в силу новой редакции закона штрафы будут списываться с банковского счета должника с уведомлением его посредством SMS или сообщения на сайте Госуслуг.