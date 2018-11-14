Испанский мореплаватель решил отправиться в путешествие вдоль побережья Крыма

Симферополь,14 ноября. Член Королевской морской академии Альваро де Маричалар решил проплыть вдоль крымского побережья, чтобы снять документальный фильм. Об этом путешественник заявил на пресс-конференции в Симферополе.

Де Маричалар заявил, что планирует отправиться в путешествие со стороны Азовского моря, проплыв вдоль полуострова. Он подчеркнул, что после путешествия займется подготовкой документального фильма, чтобы дать людям больше информации о крымском побережье.

«Я считаю, что Крым — это очень многообещающая территория и люди должны знать о ней», — заявил де Маричалар.

Он рассказал, что не будет планировать маршрут путешествия, поскольку так интереснее.

«Я очень хочу посмотреть Ялту, Севастополь, на винодельни крымские», — подчеркнул путешественник.

Основным средством передвижения итальянца будет гидроцикл, на котором он путешествует уже 35 лет. Альваро де Маричалар заявил, что во время путешествия будет снимать прекрасные места с шикарными видами крымской береговой линии.

Отметим, что путешествие запланировано на 1 июня 2019 года.