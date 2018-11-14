Госдума рассмотрит законопроект о запрете клеток для подозреваемых в судах

Москва, 14 ноября. Группа российских сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает размещать в залах судов клетки для подозреваемых. Об этом в среду рассказал журналистом член Совета Федерации Андрей Клишас, который выступил в качестве соавтора инициативы.



По его словам, запрет касается любого ограничения свободы подсудимого — будь то металлическая клетка с прутьями или же кабина из стекла. Клиашас подчеркнул, что присутствие в зале заседания подобных конструкций затрудняет общение подозреваемого с адвокатом, а также вызывает негативную реакцию со стороны общества.

Внесенный на рассмотрение законопроект является поправкой в статью «Уважение чести и достоинства личности» Уголовного кодекса России.

Напомним, что предложение убрать клетки из российских судов впервые было озвучено спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в июле этого года. По словам сенатора, нахождение подсудимых за решеткой унижает человеческое достоинство.