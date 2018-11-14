Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о запрете клеток для подозреваемых в судах

172
0 Оставить комментарий

Госдума рассмотрит законопроект о запрете клеток для подозреваемых в судах

Москва, 14 ноября. Группа российских сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает размещать в залах судов клетки для подозреваемых. Об этом в среду рассказал журналистом член Совета Федерации Андрей Клишас, который выступил в качестве соавтора инициативы.

По его словам, запрет касается любого ограничения свободы подсудимого — будь то металлическая клетка с прутьями или же кабина из стекла. Клиашас подчеркнул, что присутствие в зале заседания подобных конструкций затрудняет общение подозреваемого с адвокатом, а также вызывает негативную реакцию со стороны общества.

Внесенный на рассмотрение законопроект является поправкой в статью «Уважение чести и достоинства личности» Уголовного кодекса России.

Напомним, что предложение убрать клетки из российских судов впервые было озвучено спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в июле этого года. По словам сенатора, нахождение подсудимых за решеткой унижает человеческое достоинство.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.