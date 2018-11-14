Дамаск, 14 ноября. Возглавляемая США коалиция нанесла удары по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации источников, удары были нанесены по населенным пунктам Хаджин и Эш-Шаафа. Информации о числе пострадавших пока нет. При этом, как отмечает SANA, коалиция во главе с США использовала запрещенные кассетные бомбы.

Этот тип авиабомб, напомним, содержат множество небольших оболочечных взрывчатых устройств с детонаторами, которые над землей взрываются, в результате чего на большой площади разлетаются смертоносные осколки.

Агентство SANA накануне рассказало о гибели и ранении более 60 мирных жителей, оказавшихся в районе удара коалиции в Дейр-эз-Зоре. Ранее, отметим, неоднократно появлялись сообщения и о том, что международная коалиция использовала при атаках на цели в этой провинции белый фосфор.