«Это все коричневая сволочь»: «Гоблин» Пучков резко прокомментировал «фашистский» скандал в эфире украинского ТВ

Депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов и член запрещенной в РФ радикально-националистической партии «Свобода» Михаил Головко едва не устроили потасовку в прямом эфире украинского телеканала NewsOne.

Куликов, комментируя разрушения памятников на Украине, притеснения в связи с языком, религией и политическими взглядами, упомянул погромы цыганских лагерей, которые регулярно устраивают украинские радикалы, и заявил, что Украина «скатывается в фашизм». Это уже признается всеми странами, подчеркнул депутат.

Головко с разными ужимками пытался ему возражать, несмотря на требования Куликова не перебивать. Когда ведущая спросила у «свободовца», считается ли фашизмом убийство цыган-ромов, Головко ответил:

«А убийство украинцев — не фашизм?!»

В ответ Куликов заявил своему оппоненту:

«Вы убиваете людей, а ваша идеология фашистская, человеконенавистническая».

На это Головко традиционно перевел стрелки на Россию и российское руководство, которое якобы виновато в происходящем на Украине.

В ходе перепалки Головко назвал оппонента «хамлом» и попросил взять себя в руки.

«Если я возьму себя в руки, ты тут ляжешь, дурачок! — парировал Куликов. — Недоразвитый фашистик мне рассказывает, как себя вести!»

До драки, впрочем, дело не дошло, хотя потасовки в Верховной раде или в эфире украинского телевидения отнюдь не являются чем-то уникальным.

Помочь разобраться, кто на Украине больший фашист, Федеральное агентство новостей попросило писателя, переводчика и видеоблогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Goblin («Гоблин»).

«С точки зрения приличий, конечно, в этих оттенках даже не стоит разбираться, — отметил писатель. — Это все коричневая сволочь, фашисты и нацисты разных оттенков. Ну а с точки зрения того, с кем там работать, то раз уж они на Украине у власти, ну, значит, работать придется с ними, куда деваться».

Никакой возможности справиться с фашизмом на Украине в обозримом будущем Пучков не видит.

«Никакой, вообще никакой возможности нет. Да и у нас таких дегенератов хватает. Единственное — их в телевизор не пускают», — резко отметил собеседник ФАН.

По мнению писателя, любые попытки уничтожить советское прошлое, что сейчас активно происходит на Украине, — это одна из разновидностей фашизма, поскольку этот процесс неизбежно ведет к реабилитации лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

«Любой антисоветчик рано или поздно, то есть рано — всегда рано, — приходит к тому, что Гитлер все делал правильно», — подчеркнул писатель.

Отрицание советского наследия неизбежно приводит к фашизму, считает Дмитрий «Гоблин» Пучков, предупреждая, что и для России такая опасность тоже существует.

По мнению экспертов, украинская партия «Свобода» исповедует откровенно фашистские взгляды, это признают в том числе и на Западе. «Свободовцы» известны не только антисемитскими и ксенофобскими высказываниями и лозунгами — активисты этой партии замешаны в нападениях на тех, в ком им видится недостаточно «украинскости».