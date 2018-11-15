Сирия, 15 ноября. Радикалы SDF**** отобрали пять домов у мирных жителей в провинции Хасака. Войска САР вели ответные обстрелы позиций террористов к северу от Хамы. США объявили о тысячах джихадистов ИГ1, все еще базирующихся в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на удары исламистов, обстреляв их позиции у Кафр Хамры и соседних поселений; провели спецоперацию по ликвидации СВУ, оружия кустарного производства и мин боевиков к югу от Алеппо; готовятся перебросить ряд своих частей из Хомса и Дамаска в Ракку.

Международная коалиция: совершила еще несколько авианалетов на центр города Хаджин; сообщила, что в юго-восточной части Дейр-эз-Зора по-прежнему остаются от 1500 до 2000 джихадистов ИГ.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под ответными ударами войск САР в окрестностях Аль-Латамины и соседних населенных пунктов; была заподозрена в проведении взрыва у блокпоста САА между городами Керназ и Кафр-Набуда.

Курды: начали переброску части отрядов SDF, дислоцирующихся на севере САР, в район «Хаджинского кармана»; пытались переложить вину за нападение на шейха арабского племени в городе Ракка на боевиков ИГ; отобрали пять домов у мирных жителей в провинции Хасака.

Провинция Алеппо

В западных предместьях Алеппо, где пролегает линия разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикальных исламистских формирований, накануне продолжались столкновения, спровоцированные очередными обстрелами джихадистов. Войска САР нанесли серию ответных артударов по позициям боевиков вблизи поселений Кафр Хамра и Аль-Мансура, передавал новостной ресурс в Twitter Step News Agency. Кроме того, по сведениям Jisr TV, перестрелки фиксировались около населенного пункта Хан Туман к юго-западу от административного центра провинции, где также были задействованы ракетные установки.

В минувшие сутки в южных окрестностях Алеппо проводилась спецоперация по ликвидации самодельных взрывных устройств, оружия кустарного производства и мин, обнаруженных в освобожденных от оккупации террористов районах. Согласно данным Twitter-канала (@NationalDefens), работы по утилизации продолжались с 09.00 до 14.30 часов на окраине квартала Аль-Рамуса и неподалеку от окрестных поселков.

В городе Джазрайя, находящемся на юго-западе Алеппо вблизи границы с соседней провинцией Идлиб, накануне произошел взрыв, в результате которого был ранен ребенок. По сообщению информационного канала в сети Twitter (@alEtihad_Press), в населенном пункте сработала наземная мина, которая могла быть установлена одной из дислоцирующихся в районе бандгрупп в ходе междоусобных стычек с другими местными отрядами боевиков.

Провинция Хомс

Стало известно, что ряд частей сирийской армии в скором времени будут переброшены из северных предместий Хомса в южную часть провинции Ракка. Об этом сообщили источники ливанского портала Al Masdar News. Кроме того, некоторые подразделения САА, которые сейчас дислоцируются в Восточной Гуте и на других освобожденных территориях Дамаска, также вскоре отправятся на север арабской республики. Причина необходимости усиления данного направления связана с готовящейся новой антикурдской операцией Анкары. Подчеркивается, что войска САР не планируют вступать в непосредственный военный конфликт с Турцией, намереваясь лишь сдержать возможные попытки продвижения турецких сил и союзных им радикалов вглубь страны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Западная коалиция, возглавляемая США, в прошедшие сутки совершила еще несколько авианалетов на город Хаджин, располагающийся к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Падения снарядов, в частности, отмечались в центральных кварталах населенного пункта, сообщал Twitter-ресурс (@syrianpc). Данные об очередных убитых и раненых мирных жителях еще устанавливаются, в то время как никаких сведений о потерях в рядах «Исламского государства»1 до сих пор не поступало. Соединенные Штаты и их союзники не первый год продолжают авиаудары по Хаджину, в результате чего там уже погибли сотни гражданских лиц.

Представитель командования военной операции США и других стран международной коалиции «Непоколебимая решимость» накануне сообщил, что в «Хаджинском кармане» по-прежнему остаются от 1500 до 2000 джихадистов ИГ, передавал военный источник на своей странице в Twitter (@rabrowne75). В связи с этим необходимо отметить, что американцы и курируемые ими курдские Демократические силы Сирии (SDF) еще с прошлого года пытаются отбить восточную половину Дейр-эз-Зора у остатков бандгрупп ИГИЛ1. Большинство экспертов уверены, что Вашингтон, скорее, только имитирует борьбу с международным терроризмом, оправдывая пребыванием боевиков на этом направлении собственное незаконное присутствие в арабской республике.

Провинция Ракка

Полевые командиры SDF в минувшие сутки начали переброску части курдских отрядов, дислоцирующихся в провинции Ракка, на юго-восток провинции Дейр-эз-Зор, передавал портал Al Masdar News. Такая мера стала следствием недавних успехов бандформирований «Исламского государства», которые в ходе последних контратак смогли отбить обширные территории в регионе и вновь выйти к иракской границе.

Агентство Enab Baladi сообщало о том, что курды арестовали в Ракке боевика одной из «спящих ячеек» ИГ, обвинив его в недавнем убийстве шейха Башира Аль-Фейсала Аль-Хувайди из местного арабского племени, который был застрелен в собственной машине в начале ноября. Многие местные жители, однако, по-прежнему убеждены, что к нападению причастны сами курдские радикалы. Напомним, после убийства Аль-Хувайди сразу несколько племен Заевфратья отказались от любого сотрудничества с главарями так называемого Сирийского Курдистана.

Провинция Хама

Правительственные силы накануне вели огонь по позициям джихадистов в Северной Хаме сразу на нескольких участках фронта из-за очередных провокационных обстрелов «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней бандформирований. По данным Twitter-канала SPC, военнослужащие САА выпустили несколько артснарядов по объектам «Хайят Тахрир аш-Шам» и других крайне радикальных группировок к югу от Аль-Латамины. Позже сирийские войска нанесли несколько ответных ударов по укрепрайонам террористов около деревни Таль Аль-Сахр к северо-западу от административного центра провинции, передавал информационный Twitter-ресурс (@SyriawatanNews).

По сведениям радиостанции Alkul, вчера рядом с блокпостом сирийских войск на окраине поселка Аль-Мугейр, находящегося между населенными пунктами Керназ и Кафр-Набуда в северо-западной части региона, произошел взрыв. Информации о потерях САА или жертвах среди жителей не поступало. Местные наблюдатели полагают, что детонировавшее устройство могло быть заложено радикалами «Джебхат ан-Нусры» или их сторонниками, которые занимают обширные территории на севере Хамы.

Провинция Хасака

Курдские радикалы захватили ряд домов гражданских лиц к северу от Хасаки в целях переоборудования помещений под командные пункты и другие военные объекты «Демократических сил». Согласно сведениям информагентства Raqqa Post, подобные противоправные действия против мирного населения курды, в частности, совершали в городе Рас Аль-Айн, находящемся у самой турецкой границы. В общей сложности бойцами SDF было конфисковано пять домов. К подобным незаконным мерам курды ранее прибегали в Дейр-эз-Зоре, а также в других оккупированных ими регионах на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)