Премьер Эстонии выразил заинтересованность в ратификации пограничного договора с РФ

Таллин, 14 ноября. Глава правительства Эстонии Юри Ратас выразил надежду на завершение ратификации пограничного договора с Россией. По его словам, эстонская сторона готова к ратификации пограничного договора с Россией, однако этот процесс может быть завершен только при желании обеих сторон.

«Желание двигаться вперед с процессом ратификации всегда должно исходить от обеих сторон. Эстония продемонстрировала свое желание, завершив в парламенте первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений», — сказал премьер-министр, отвечая на вопросы эстонских парламентариев.

Напомним, договор о сухопутной и морской границе между Россией и Эстонией был подписан в мае 2005 года. Однако при обсуждении договора в парламенте Эстонии в текст документа была внесена преамбула, в которой имелась ссылка на утративший силу Тартуский мирный договор от 1920 года, после чего подпись РФ под договором была отозвана.

Позднее парламент Эстонии исключил из преамбулы ссылку на Тартуский мирный договор. Договор был вновь подписан в феврале 2014 года. В апреле 2014 года договор прошел первое чтение в парламенте Эстонии. Вскоре в Эстонии прошли выборы, после чего к власти пришло новое правительство, поэтому процесс ратификации был начат заново.

В 2018 году посольство России в Эстонии заявило, что ратификации пограничного договора препятствует русофобская риторика эстонских властей. В ведомстве напомнили, что главным условием для ратификации является «нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях».