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Путин поручил Кабмину продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

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Путин поручил Кабмину продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса до конца 2020 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам форума «Опоры России».

В документе уточняется, что из-под запрета должны быть исключены виды деятельности с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Кроме того, освобождение от проверок не коснется предпринимателей, к которым ранее применялось административное наказание.

Напомним, в октябре президент Путин призвал четко регламентировать ведение реестра проверок бизнеса. Тогда же глава государства говорил и вероятном продлении надзорных каникул для бизнеса.

Автор: Федор Веснин
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