Nokia представила кнопочный телефон, который проживет без зарядки три недели

Хельсинки, 14 ноября. Финская компания HMD Global, которая занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон Nokia 106, который обойдется владельцам в 1,5 тысячи рублей.

Разработчики оборудовали телефон классической цифровой клавиатурой и большим объемом батареи, благодаря которому пользоваться гаджетом без подзарядки можно будет 15,7 часа в режиме разговора и почти три недели в режиме ожидания. Кроме того, новинка обладает сменным аккумулятором, его можно зарядить через обычный USB-кабель с разъемом micro-USB.

Помимо этого телефон оснастили слотом для двух SIM-карт и встроенным фонариком. Ожидается, что новинка поступит в продажу в России в ноябре 2018 года.

Ранее в Сети появилось видео, на котором поклонники гаджетов фирмы смогли разглядеть детали пятикамерного флагмана Nokia 9. Пока одна из самых ожидаемых новинок официально еще не была презентована. По некоторой информации от анонимных источников в компании, Nokia 9 получит беспроводную зарядку.