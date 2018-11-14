Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отсутствие отопления и горячей воды в ряде украинских городов, заявил, что власти Украины вновь заставляют людей «скакать».

«Они уже доскакались на Майдане до энергетического коллапса. В странах северной Европы — в Норвегии, Швеции, Дании — нигде такого нет. Это есть только на Украине. Почему это происходит? Это цена вашей власти. Зачем вам независимость, если ваши люди с каждым годом живут все хуже и хуже?» — сказал Игорь Коротченко.

По его словам, если смотреть на сложившуюся на Украине ситуацию комплексно, то корни всех проблем кроются в «незалежности» и в неправильном ее понимании действующим руководством страны.

«На 27-й год незалежности замерзают миллионы украинцев — этих несчастных, заблудших людей. И я не злорадствую — я сочувствую этим бедным, обманутым людям. При Советском Союзе у вас было тепло. Когда было сотрудничество с Россией, у вас был дешевый российский газ. Все у вас было хорошо. Как только совершили государственный переворот, вы катитесь в пропасть», — заявил Игорь Коротченко.

Он отметил, что украинцы зря уповают на Запад.

«Повторюсь, в центре Европы — миллионы замерзших! — продолжил изумляться эксперт. — У власти — олигархи, а народ рассматривается ими как кормовая база. Людей «стригут», как баранов. А ваши американские друзья относятся к вам — к украинскому народу — хуже, чем к индейцам».

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов отметил, что «при Януковиче у украинцев было тепло».

«Ваша власть гробит собственную страну, собственную экономику. Это разбитое корыто украинской государственности», — добавил Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что американцы принуждают Украину втридорога закупать их сжиженный природный газ и дорогой американский уголь, в то время как у нее есть свой дешевый, донбасский.