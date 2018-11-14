Украинские энергетики подали иск против РФ из-за потери активов в Крыму

Киев, 14 ноября. Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, подал иск против России в Международный арбитражный суд Гааги в связи с потерей своего дочернего предприятия «Крымэнерго». С таким заявлением в среду выступил глава ДТЭК Максим Тимченко.

При этом он не смог назвать общую сумму, которую компания требует от России, отметив лишь, что она исчисляется «сотнями миллионов долларов».

«Мы заканчиваем расчет причиненного нам ущерба, он будет подтвержден аргументами. До завершения всех процедур я не хотел бы это комментировать», — цитируют Тимченко украинские СМИ.

По словам главы ДТЭК, рассмотрение судебного процесса, вероятнее всего, перейдет в активную фазу весной-летом 2019 года, а окончательное решение будет принято до весны 2020 года.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.