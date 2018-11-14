Главные новости 14 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 14 ноября.

На Украине предложили устроить «блицкриг» на Красной площади. ФАН поинтересовалось у депутата Госдумы Александра Шерина, чем для Киева может обернуться подобная авантюра. В случае украинской агрессии Россия дойдет до Киева: в Госдуме предостерегли Киев от «блицкрига».

Американский эсминец USS Forrest Sherman ищет подводные лодки России в Атлантике. «Видишь суслика? А он есть»: россияне ответили военным США, ищущим «невидимые» подлодки РФ.

Главред USA Really и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич вернулся в столицу после задержания ФБР в Вашингтоне. Александр дал интервью корреспонденту ФАН-ТВ, где рассказал о деталях произошедшего и участии в наблюдении за выборами США. Главред USA Really Александр Малькевич: «Американское общество заражено идеей вмешательства России».

Президент Украины Петр Порошенко и его команда ведут «подлую и лживую игру», заявила украинский общественный и политический деятель, певица Анастасия Приходько. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook. «Наконец-то доходит до украинцев»: россияне в Сети поддержали Приходько, обвинившую Порошенко в подлости.

США и Польша договорились совместно противостоять России. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассуждает о том, почему Варшава беспрекословно слушается Вашингтона и как ответит Россия. «Искандеры» оставят от их дивизии дымящиеся воронки: эксперт предостерег США и Польшу от агрессии против РФ.

По его словам, Россия не собиралась «присоединять» регион к себе. «Подрезали нам крылья»: в Киеве заявили, что Россия сделала Украину «калекой» с помощью Крыма и Донбасса.

Эксперт ФАН Николай Стариков анализирует предвыборные обещания президента США Дональда Трампа и сравнивает их с текущим положением дел. Так ли непредсказуем «непредсказуемый» Трамп. Колонка Николая Старикова.

В прямом эфире украинского телеканала NewsOne произошла словесная перепалка, которую устроили член националистической партии «Свобода» Михаил Головко и бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов. «Ты ляжешь»: украинские депутаты повздорили в прямом эфире из-за фашизма.

Россия с помощью Крыма и Донбасса сделала Украину «калекой», считает украинский историк. Политолог Николай Стариков объяснил, кто на самом деле виноват в кризисе на Украине и что к нему привело. Россия спасла Крым от беззакония Майдана: Вассерман и Стариков преподали урок украинскому историку.