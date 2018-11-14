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РКН предложил Google подписать антипиратский меморандум

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РКН предложил Google подписать антипиратский меморандум

Москва, 14 ноября. Роскомнадзор предложил американской компании Google присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму, который предполагает удаление нелицензионного контента по первому требованию правообладателя. Об этом в среду сообщила пресс-служба РКН по итогам встречи замглавы ведомства Вадима Субботина с представителем Google Дороном Авни.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что подобная практика вполне соответствует тем механизмам, которыми сегодня пользуется Google.

Кроме того, стороны обсудили вопрос нарушения российского законодательства со стороны Google. Речь идет о выдаче в результатах поиска ресурсов, которые официально запрещены в России. Авни отметил, что передаст предложения Роскомнадзора по урегулированию данной ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

Напомним, что антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года. К нему присоединились крупнейшее российские интернет-компании и медиахолдинги.

Автор: Антон Соколов
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