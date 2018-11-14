Сирия осудила ракетный удар Израиля по сектору Газа

Дамаск, 14 ноября. Дамаск осуждает авиаудары Израиля по территории сектора Газа. В комментарии МИД Сирии отмечается, что самолеты ВВС Израиля использовали оружие, запрещенное международными конвенциями.

«Сирия жестко осуждает израильскую агрессию и требует от международного сообщества немедленно остановить ее и показать преступный характер Израиля и его политики с учетом того, что продолжающаяся оккупация арабских территорий является основной причиной напряжения и кровопролития», — говорится в заявлении сирийского дипломатического ведомства.

В МИД САР подчеркнули, что Израиль пользуется неограниченной поддержкой США и продолжает проявлять агрессию против Палестины.

Напомним, в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. По утверждению Тель-Авива, целью бомбардировок стали только объекты организации ХАМАС, которую Израиль обвинил в ракетных ударах по своей территории.

По последним данным, жертвами обострения в районе сектора Газа стали не менее семи палестинцев.