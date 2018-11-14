План Порошенко провалился: эксперт назвал имена «иуд» УПЦ МП, пошедших на поклон к еретику

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, передают украинские СМИ. Сообщается, что на переговорах в международном конгресс-центре «Украинский дом» в Киеве якобы присутствовали трое иерархов.

О ситуации с попытками Порошенко расколоть епископат УПЦ МП Федеральному агентству новостей рассказал киевский политолог и общественный деятель Игорь Друзь.

«В общей сложности, в УПЦ МП — порядка девяноста епископов, — пояснил эксперт. — И из них всего три оказались предателями. Это совершенно небольшое количество. Даже среди апостолов на двенадцать человек, как известно, нашелся один Иуда. А тут по иуде — на каждые тридцать человек».

Игорь Друзь назвал имена «иуд», пошедших на поклон к президенту-еретику.

«Это митрополит Александр (Драбинко), которого обычно называют не иначе как просто Сашей Драбинко, потому что его образ жизни — это не образ жизни митрополита. Он напивается и нецензурно выражается, даже публично», — сообщил Игорь Друзь.

Остальные — митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Софроний, добавил собеседник ФАН.

«Первый тоже любит поддать и безобразно себя вести, хотя и не как Драбинко. Второй — действительно, такой украинский националист, который давным-давно продвигал идею автокефалии и пытался сделать «независимую церковь». Я думаю, что он делал это вполне искренне, не понимая, что она будет независимой от Бога», — считает Друзь.

Впрочем, по его словам, эти три митрополита погоды не делают.

«Чтобы провести идею «независимой церкви», нужно большое количество епископата. Именно на это склонял Петра Порошенко Варфоломей, подталкивая его к этой встрече. И вот план Порошенко провалился», — отметил эксперт.

Накануне президент Украины отказался приехать в Киево-Печерскую лавру на встречу с епископатом Украинской православной церкви Московского патриархата. Ожидалось, что на Архиерейском соборе, проходящем в лавре, будет присутствовать и глава государства. Однако Порошенко в последний момент отменил визит и затребовал епископов на встречу на «нейтральную территорию» — в «Украинский дом». Разумеется, духовенство Церкви ответило отказом.