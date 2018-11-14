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Климкин проведет переговоры с Помпео во время визита в Вашингтон

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Климкин проведет переговоры с Помпео во время визита в Вашингтон

Киев, 14 ноября. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Вашингтон встретится с госсекретарем США Майком Помпео и примет участие в заседании комиссии стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства. 

Поездка главы украинского МИД продлится с 14 по 16 ноября.

«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины​​​.

Основной целью визита Климкина является проведение заседания обновленного формата комиссии стратегического партнерства Украина — США, которое запланировано на 16 ноября. Председателями мероприятия станут главы внешнеполитических ведомств двух стран.

Кроме того, Климкин даст интервью американским СМИ и проведет переговоры с Помпео и ведущими американскими законодателями, а также представителями американской экспертной среды.

Климкин проведет переговоры с Помпео во время визита в Вашингтон

 

Ранее политолог Сергей Марков раскрыл истинное отношение США к Украине. По его мнению, Вашингтон руками Киева разрушает украинскую экономику, в том числе угольную отрасль. 

Автор: Екатерина Кухарева
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