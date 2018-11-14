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Визит Путина в Сербию будет максимально плодотворным — Вучич

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Визит Путина в Сербию будет максимально плодотворным — Вучич

Белград, 14 ноября. Визит президента России Владимира Путина в Сербию в январе 2019 года станет самым плодотворным по числу подписанных документов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время встречи с послом России в Сербии Александром Чепуриным.

«Уверен, что его [Путина] визит станет до сих пор наиболее плодотворным по смыслу и числу соглашений и их содержанию в различных сферах жизни общества, которые мы вместе подпишем»,  — сообщил Вучич.

Он поблагодарил российского президента и посла России в Сербии за поддержку Белграда по достижению компромиссного решения в вопросах Косово, а также за поддержку Москвой вопросов территориальной целостности Сербии.

Напомним, что в феврале 2008 года косовско-албанские силы заявили о независимости Приштины от Сербии. Самопровозглашенную республику не признает ряд государств, в том числе Россия, Испания, Греция, Иран и Израиль.

Автор: Денис Коробейников
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