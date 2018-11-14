Два упрямых кота прославили на весь мир музей в Японии
Токио, 14 ноября. Два настойчивых кота на протяжение двух лет пытаются проникнуть в японский музей Ономити в префектуре Хиросима. Борьба охранников с животными прославила галерею на весь мир.
Городской художественный музей Ономити стал объектом пристального внимания черного кота в 2016 году, когда в галерее проходила выставка домашних животных. Животное внутрь не пустили, но оно не оставило попыток — битва с охранниками уже продолжается два года. За это время черный кот успел приобрести сообщника — рыжего кота. Как минимум три раза в неделю они осуществляют новый план «по захвату» музея.
Сотрудники музея фиксируют большинство попыток четвероногих на камеры и размещают на специально созданную страницу в Twitter. Эта забавная история продолжительностью в два года прославила музей больше, чем экспонаты выставок.
Каждый раз путь котам преграждают охранники. Однажды одному из безбилетных пушистых посетителей удалось проскочить через мужчину на входе, но кот не рассчитал, что в зале есть администратор. Иногда четвероногие пытаются надавить на жалость, заваливаясь на спину у ног сотрудников музея, но работников Ономити так просто не проведешь, передает «360».
映像『よし、大丈夫。OK, no progress. 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/YuVILlbwOt— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) November 12, 2018
В октябре этого года сотрудники музея признались в любви к своим пушистым посетителям с помощью свечей.
ただ今、尾道灯りまつりの開催に合わせて夜間開館中。午後8時（入館は午後7時30分）まで開館中ですので、ぜひお立ち寄りください。 #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi #尾道灯りまつり pic.twitter.com/TQGUrbatsj— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) October 13, 2018