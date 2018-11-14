Два упрямых кота прославили на весь мир музей в Японии

Токио, 14 ноября. Два настойчивых кота на протяжение двух лет пытаются проникнуть в японский музей Ономити в префектуре Хиросима. Борьба охранников с животными прославила галерею на весь мир.

Городской художественный музей Ономити стал объектом пристального внимания черного кота в 2016 году, когда в галерее проходила выставка домашних животных. Животное внутрь не пустили, но оно не оставило попыток — битва с охранниками уже продолжается два года. За это время черный кот успел приобрести сообщника — рыжего кота. Как минимум три раза в неделю они осуществляют новый план «по захвату» музея.

Сотрудники музея фиксируют большинство попыток четвероногих на камеры и размещают на специально созданную страницу в Twitter. Эта забавная история продолжительностью в два года прославила музей больше, чем экспонаты выставок.

Каждый раз путь котам преграждают охранники. Однажды одному из безбилетных пушистых посетителей удалось проскочить через мужчину на входе, но кот не рассчитал, что в зале есть администратор. Иногда четвероногие пытаются надавить на жалость, заваливаясь на спину у ног сотрудников музея, но работников Ономити так просто не проведешь, передает «360».

В октябре этого года сотрудники музея признались в любви к своим пушистым посетителям с помощью свечей.