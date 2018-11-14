ООН проверит информацию о военизированных «детских лагерях» националистов на Украине

Женева, 14 ноября. Организация Объединенных Наций заинтересовалась слухами о существовании на Украине специальных лагерей, в которых националисты обучают детей навыкам обращения с огнестрельным оружием. Об этом в среду заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

По ее словам, специалисты ООН в ближайшее время проверят данную информацию.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией», — отметила Шамдасани.

Она пояснила, что сотрудникам миссии предстоит побеседовать со свидетелями, которые видели данные лагеря, передает РИА Новости.

Напомним, что во вторник телеканал Euronews сообщил о том, что украинские националисты организовали в Тернопольской области Украины лагерь, в который принимаются дети в возрасте от 8 до 16 лет. Радикалы обучают воспитанников лагеря стрелять из автомата Калашникова, а также внушают им том, что можно убивать жителей ДНР и ЛНР.