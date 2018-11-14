В камере Мамаева появился рукотворный иконостас

Москва, 14 ноября. Футболист Павел Мамаев, который находится под арестом в СИЗО «Бутырка» в рамках расследования дела о хулиганстве, рассказал о происхождении иконостаса в своей камере.

Он сообщил, что иконостас с большим количеством икон собственноручно сделал из большого листа картона его сосед по камере.

«Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», — рассказал футболист.

Кроме иконостаса в камере Мамаева есть множество православной литературы, а также «Идиот» Достоевского. Помимо чтения заключенные дважды в неделю посещают спортзал, а также занимаются спортом прямо в камере. Мамаев заявил, что претензий к условиям содержания у него нет, однако пожаловался на недостаток солнечного света в СИЗО.

Футболист признался, что приобрел колоссальный жизненный опыт за время пребывания в «Бутырке».

«На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — рассказал Мамаев MK.Ru.

Напомним, в начале октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а потом напали на чиновника министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Пака. Также сообщалось, что футболисты устроили дебош в поезде «Сапсан» по дороге из Петербурга в Москву. В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело.