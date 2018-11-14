Путин дал поручение усовершенствовать порядок ведения Единого реестра проверок

Москва, 14 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Корпорации МСП, Генеральной прокуратуре и правительству РФ усовершенствовать порядок ведения Единого реестра проверок.

Глава государства поручил унифицировать ввод данных в Единый реестр, а также предусмотреть внесение в него сведений из других государственных информационных систем, а также завершить перевод в электронную форму обязательных требований, которые оцениваются при проведении проверок, передает ТАСС.

Ранее Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам на фоне роста фискальной и квазифискальной нагрузки на население России. Российский лидер также дал поручение провести детализацию национальных проектов для регионов, чтобы каждый субъект РФ имел возможность видеть свое место в программах развития.